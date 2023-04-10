Eskişehir'de Zerin'in ölümüyle ilgili tutuklanan sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Eskişehir’de 2’nci kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden Zerrin Kılınç'ın ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklanan sevgilisi hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında istenilen ceza belli oldu.

İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki binanın ikinci kat camından düşerek hayatını kaybeden 36 yaşındaki 1 çocuk annesi Zerin Kılınç'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan sevgilisi Yılmaz S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devam eden soruşturma sürecinin ardından tutuklanan Yılmaz S. hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede mağdur, müşteki ve tanık ifadeleri, şüphelinin birbiriyle çelişen savunmaları, olaya ilişkin kamera görüntüleri, olay yeri inceleme ekiplerinin raporları, otopsi raporu ve adli tıp raporları, telefon incelemelerine ilişkin raporlar değerlendirildi. İddianamede, 12 yaşında bir kızı çocuğu annesi olan maktulün Yılmaz S. ile kıskançlıktan dolayı sürekli tartışma yaşadığı yer aldı.

Tehdit mesajları ortaya çıkmıştı

Tutuklu Yılmaz S.'nin Zerrin Kılınç’a çalıştığı iş yerindeki müdür ile arasında ilişki olduğu gerekçesiyle tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve olay günü de aralarında tartışma çıktığı belirtildi. Ayrıca iddianamede tartışma esnasında Yılmaz S.’nin maktulü darp ettiği ve cam kenarındayken iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

İntihara meylinin olmadığı belirlendi

İddianamede, tüm delillerle birlikte tutuklu Yılmaz S. ile Zerin Kılınç’ın sevgili olması, ayrıca mağdur ve müştekilerin beyanları sonucunda maktulün intihara meylinin olmadığının belirlendiği belirtildi. Ağustos ayında alınan adli tıp raporunda maktul Zerin Kılınç’ın kanında uyuşturucu madde tespit edilmesiyle evde bulunan uyuşturucu madde içmek ve satmak için kullanıldığı düşünülen malzemeler nedeniyle Yılmaz S. hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan da ayrı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi

İddianamede belirtilen bulgularla Yılmaz S. hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kadına karşı tehdit’ suçundan ise 2 yıla kadar hapis talep edildi. Ayrıca Zerin Kılınç’ın ailesinin avukatı, olay yerine ilk giden polis memurlarının gerekli incelemeyi yapmayarak görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.