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    Eskişehir’de zimmetine 5 milyon TL geçiren müdür yardımcısı teslim oldu

    Zimmetine 5 milyon TL geçirmekten aranan 7’nci İcra Müdür Yardımcısı, polise teslim olurken, zanlının o paraları bankalar üzerinden 4 arkadaşının hesabına aktardığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 14:07
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    Eskişehir’de zimmetine 5 milyon TL geçiren müdür yardımcısı teslim oldu

    Eskişehir İcra Müdürlüğü’nün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında arama kararı çıkarılan 7’nci İcra Müdür Yardımcısı E.K., polis merkezine giderek teslim oldu.

    Gözaltına alınan E.K., ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

    4 ARKADAŞININ HESABINA AKTARDI

    Şüphelinin alınan ifadesinde, zimmetine geçirdiği belirlenen yaklaşık 5 milyon lirayı 4 arkadaşının hesaplarına aktardığı anlaşıldı.

    Savcılık talimatıyla 4 kişi soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

    Eskişehir’de zimmetine 5 milyon TL geçiren müdür yardımcısı teslim oldu #1

    GÖZALTI SAYISI 5 OLDU

    Zimmet soruşturması kapsamında gözaltı sayısı 5’e yükselirken, 7’nci İcra Müdürlüğü emanet kasa ve banka hesaplarındaki bilirkişi incelemesi ise sürüyor.

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