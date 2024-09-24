Eskişehir'de zincirleme kaza Zincirleme kazada 2 otomobil, 1 taksi ve 1 kurye motosikleti olmak üzere toplam 4 araçta maddi hasar oluşurken, çarpışmanın etkisiyle yere düşen kuryenin imdadına sağlık ekipleri yetişti.

İHA

Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde yolda seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle ani fren yaptı.

Akabinde ise otomobilin arkasından gelen bir başka otomobil, taksi ve motosiklet peş peşe çarpıştı.

Meydana gelen zincirleme kazada maddi hasar oluştu.

KURYE YERE DÜŞTÜ

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen N.T. isimli kadın kuryenin kontrol edilmesi için ise 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)