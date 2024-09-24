Eskişehir'de zincirleme kaza

İHA
Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde yolda seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle ani fren yaptı.
Akabinde ise otomobilin arkasından gelen bir başka otomobil, taksi ve motosiklet peş peşe çarpıştı.
Meydana gelen zincirleme kazada maddi hasar oluştu.
KURYE YERE DÜŞTÜ
Çarpışmanın etkisiyle yere düşen N.T. isimli kadın kuryenin kontrol edilmesi için ise 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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