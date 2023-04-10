Eskişehir'de zincirleme kaza: 12'si asker 14 kişi yaralı
AA & Ensonhaber

Eskişehir'de korku dolu anlar yaşandı.

Adem Demirtaş idaresindeki yolcu otobüsü, seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ardından Ali Sert'in kullandığı minibüs ile jandarma personelini taşıyan minibüse çarptı.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Kazanın şiddetiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı.

Eskişehir'de zincirleme kaza: 12'si asker 14 kişi yaralı

14 yaralı

Sağlık ekipleri 12'si 14 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eskişehir'de zincirleme kaza: 12'si asker 14 kişi yaralı

Yol 2 saat ulaşıma kapandı

Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Eskişehir-Seyitgazi kara yolu araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Eskişehir'de zincirleme kaza: 12'si asker 14 kişi yaralı
Eskişehir'de zincirleme kaza: 12'si asker 14 kişi yaralı