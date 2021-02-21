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    Eskişehir'deki aile katliamının zanlısı, eski ortak çıktı

    Anne, baba ve 4 yaşındaki oğulları Doruk'un evde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada, katil zanlısının eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 11:06
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    Eskişehir'deki aile katliamının zanlısı, eski ortak çıktı

    Geçtiğimiz hafta Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un bıçaklanmış cesetleri bulundu.

    Cesetlerinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

    ORTAK GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, inceleme sonrası aralarında İlkay Tokkal'ın 33 yaşındaki eski iş ortağı Mehmet Şerfi Boğa'nın da olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

    KATİL, ESKİ ORTAK ÇIKTI

    Katil zanlısının eski ortak Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi.

    8 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

    Katil zanlısının, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edileceği belirtildi.

    Eskişehir deki aile katliamının zanlısı, eski ortak çıktı #1

    Eskişehir deki aile katliamının zanlısı, eski ortak çıktı #2

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