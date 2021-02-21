Eskişehir'deki aile katliamının zanlısı, eski ortak çıktı

Anne, baba ve 4 yaşındaki oğulları Doruk'un evde bıçaklanarak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada, katil zanlısının eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz hafta Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un bıçaklanmış cesetleri bulundu.

Cesetlerinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

ORTAK GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, inceleme sonrası aralarında İlkay Tokkal'ın 33 yaşındaki eski iş ortağı Mehmet Şerfi Boğa'nın da olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

KATİL, ESKİ ORTAK ÇIKTI

Katil zanlısının eski ortak Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Katil zanlısının, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edileceği belirtildi.