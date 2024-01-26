Eskişehir'deki boş dairede yangın çıktı: Hamile kadın etkilendi 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 1'i hamile 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen hamile kadın hastaneye götürülürken, yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA

Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binada yangın çıktı.

Kimsenin bulunmadığı daireden çıkan dumanlar, kısa sürede binayı sardı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hamile kadın dumandan etkilendi

Ekiplerin müdahale ettiği yangında, 3'üncü kattaki hamile kadın ile teras katındaki Selami Halaç, itfaiye aracının merdiveni ile kurtarıldı.

Dumandan etkilenen hamile kadın, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülürken, alevler kısa sürede söndürüldü.

"Merdivenleri duman sarmıştı"

Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, kurtarılan Selami Halaç, "Birinci katta yangın çıktı. Ben de bilmiyorum ama kablo kokusu geldi. Merdivenleri duman sarmıştı. İnemedim, itfaiye ekipleri merdivenle indirdi. İçeride çok fazla duman oldu." dedi.

En üst katta oturan Ahmet Alagöz ise "Herhalde sobada unutulan bir şeyden çıktı. Merdivenler tamamen dumanla sarılmış durumdaydı. Arkadaşımın eşi hamile, onu itfaiye ekipleri merdiven kurarak indirdi." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)