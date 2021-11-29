Eskişehir'deki fırtınada otelin camları, aracın üstüne devrildi

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir otelin dış cephe camları, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.

Eskişehir'de öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Yunusemre Caddesi'ndeki bir otelin dış cephe camları, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Kırılan camların yola saçılması nedeniyle trafik tek şeritten ilerleyebildi. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

"ARACIN YANINA YAKLAŞAMIYORUM"

Otomobilin sahibi Halil Doğruöz, "Evde otururken 'pat' diye bir ses geldi. Cam düşmüş. O gürültüye indim aşağıya. Arabamda zarar var. Hem ön cam gitti hem de kaporta. Aracın yanına yaklaşamıyorum. Çalışıp, çalışmadığını bilmiyorum." dedi.





























