Petrol
87.88
-2.12%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.386
-0.28%
BTXN Coin
6.68
0.75%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Eskişehir'deki genç trafik kazasına kurban gitti

    Tepebaşı ilçesinde ekmek dağıtımı için yola çıkan 21 yaşındaki genç, direksiyon kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarparak kaza yapan genç hayatını kaybetti.
    • 19.11.2022 - 13:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'deki genç trafik kazasına kurban gitti

    Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

    Keskin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir fırında çalışan ve ekmek dağıtımı için Keskin Mahallesi’ne giden 21 yaşındaki Kadir Deniz, kullandığı 26 ALL 593 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Yol kenarındaki duvara çarparak durabilen hafif ticari aracın sürücüsü Kadir Deniz ile yolcu olarak bulunan Hüseyin Ç. yaralandı.

    Talihsiz genç kurtarılamadı

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Kadir Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Eskişehir deki genç trafik kazasına kurban gitti #1

    Eskişehir deki genç trafik kazasına kurban gitti #2

    Eskişehir deki genç trafik kazasına kurban gitti #3


    Deprem mi oldu? 18 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
    Gündem

    Deprem mi oldu? 18 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Pendik'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Pendik'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Görüş Bildir