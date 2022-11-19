Eskişehir'deki genç trafik kazasına kurban gitti

Tepebaşı ilçesinde ekmek dağıtımı için yola çıkan 21 yaşındaki genç, direksiyon kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarparak kaza yapan genç hayatını kaybetti.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Keskin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir fırında çalışan ve ekmek dağıtımı için Keskin Mahallesi’ne giden 21 yaşındaki Kadir Deniz, kullandığı 26 ALL 593 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarındaki duvara çarparak durabilen hafif ticari aracın sürücüsü Kadir Deniz ile yolcu olarak bulunan Hüseyin Ç. yaralandı.

Talihsiz genç kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Kadir Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.