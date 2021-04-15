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    Eskişehir'deki hırsızlık şüphelisi kadınlar, çocuklarla adliyede

    Evlerden yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 3 kadın, kucaklarında çocuklarıyla adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 15:59
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    Eskişehir'deki hırsızlık şüphelisi kadınlar, çocuklarla adliyede

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 evden yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyası çalınması üzerine harekete geçti.

    Ekipler, yapılan araştırmayla şüphelilerin Ç.C., G.Ç. ve Y.Y. isimli kadınlar olduğunu tespit etti.

    Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    ÇOCUKLAR, HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNE VERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye girişinde kendilerini bekleyen yakınları, küçük yaşlardaki çocuklarını şüphelilere verdi. Adliyeye çocuklarıyla giren şüphelilerin işlemleri sürüyor.

    Eskişehir deki hırsızlık şüphelisi kadınlar, çocuklarla adliyede #1

    Eskişehir deki hırsızlık şüphelisi kadınlar, çocuklarla adliyede #2

    Eskişehir deki hırsızlık şüphelisi kadınlar, çocuklarla adliyede #3

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