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    Eskişehir'deki kılıçlı görüntüde gerçek başka çıktı

    İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medyada yer alan, 3 yabancı uyruklu kişinin Eskişehir’de kılıçla gezdiklerine dair videonun gerçeği yansıtmadığını belirtti.
    • 23.08.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 17:19
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    Eskişehir'deki kılıçlı görüntüde gerçek başka çıktı

    Eskişehir'de çekilen görüntülerde, 3 yabancı uyruklu kişinin kılıçla gezdiği iddia edilmişti.

    Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerin aslı bambaşka çıktı.

    İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, söz konusu olayla ilgili provokatif paylaşımlar yapıldığını söyledi.

    "Bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir"

    Videodaki kişilerin film setinde çalıştığını belirten Çataklı, asılsız haberlere inanılmamasını istedi.

    Çataklı, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

    “Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz.”

    Eskişehir'de ellerinde kılıçlarla gezdiler VİDEO


    Eskişehir deki kılıçlı görüntüde gerçek başka çıktı #1

    Eskişehir deki kılıçlı görüntüde gerçek başka çıktı #2

    Eskişehir deki kılıçlı görüntüde gerçek başka çıktı #3


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