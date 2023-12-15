Eskişehir'deki kripto para dolandırıcılığı! 2 tutuklama Kripto para dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Eskişehir'de tutuklandı.

AA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "sanal yatırım danışmanlığı" adı altında çeşitli sosyal medya platformları üzerinden kripto para dolandırıcılığı yaptıkları öne sürülen M.K. ve K.G, teknik ve fiziki takibe alındı.

Ekiplerin takibi sonucu iki şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, banka kartları, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi.

İkisi de tutuklandı

Eskişehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)