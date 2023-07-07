Eskişehir'deki orman yangını söndürüldü

İHA
Eskişehir'de yangın paniği yaşandı.
Dün saat 13.48'de yaşanan olayda bilinmeyen kişiler ateş yaktı.
Yakılan ateş kısa süre içerisinde Bademlik Tepesi'nde yangına neden oldu.
Alevlerin yükselmesi sonucunda bazı ağaçlar kül olurken, yapılan ihbar ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlıca olay yerine geldi.
Yangın söndürüldü
Ekiplerin 2 pikap ve 1 arazöz ile yaptıkları ilk müdahalede 300 metrekarelik alandaki yangın başarıyla söndürüldü.
Yangının daha da büyük alanlara yayılmaması içleri rahatlatırken, ateşi yaktığı öne sürülen bilinmeyen şahıslarla ilgili inceleme başlatıldı.