Eskişehir'deki orman yangını söndürüldü Bademlik Tepesi'nde yakılan ateşin neden olduğu yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucunda söndürüldü. Ateşi yakan kişiler hakkında inceleme başlatıldı.

İHA

Eskişehir'de yangın paniği yaşandı.

Dün saat 13.48'de yaşanan olayda bilinmeyen kişiler ateş yaktı.

Yakılan ateş kısa süre içerisinde Bademlik Tepesi'nde yangına neden oldu.

Alevlerin yükselmesi sonucunda bazı ağaçlar kül olurken, yapılan ihbar ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlıca olay yerine geldi.

Yangın söndürüldü

Ekiplerin 2 pikap ve 1 arazöz ile yaptıkları ilk müdahalede 300 metrekarelik alandaki yangın başarıyla söndürüldü.

Yangının daha da büyük alanlara yayılmaması içleri rahatlatırken, ateşi yaktığı öne sürülen bilinmeyen şahıslarla ilgili inceleme başlatıldı.