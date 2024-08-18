Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda ceset bulundu Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düştüğü tahmin edilen Zeki Kireç'in cansız bedenine ulaşıldı.

İHA

19 Mayıs Caddesi Aydın Arat Parkı içinden geçen Porsuk Çayı'nda erkek cesedi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Porsuk Çayı içinde erkek cesedi olduğu belirlendi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi gelirken, cesedin çıkarılması için AFAD su altı ekibi sevk edildi.

DÜŞEREK BOĞULDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından AFAD ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, 67 yaşındaki Zeki Kireç olduğu belirlendi. Şahıs hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmadığı belirlenirken, düşme sonucunda boğulduğu tahmin ediliyor.

Zeki Kireç'in cansız bedeni, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)