Eskişehir'deki silahlı çatışmada bir kişi can verdi Husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda ağır yaralanan 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever hayatını kaybetti.

İHA

Eskişehir'in Şeker Mahallesi’nde hararetli anlar yaşandı.

Eskişehir Şeker Fabrikası’nın arka girişinde meydana gelen olayda, Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T. ile Hüseyin Y. arasında tartışma çıktı.

Silahlı çatışma çıktı

Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada iki taraf da silahlarına davrandı. Çıkan silahlı çatışma sonucunda Hüseyin T., oğlu Süleyman T. ve 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever yaralandı.

Hafif yaralanan Hüseyin T. ile oğlu Süleyman T. kendi imkanları ile Eskişehir Şehir Hastanesi’ne giderken, ağır yaralanan 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Vücudunda çok sayıda mermi isabeti bulunan Hüseyin Yurdusever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi olan baba-oğul ise hastanedeki tedavilerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)