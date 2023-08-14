Eskişehir'deki yol verme sürtüşmesi bıçaklı saldırıya döndü Motosikletli kurye ile otomobildeki baba ve oğlu arasında yol verme meselesi nedeniyle gerginlik başladı. Giderek büyüyen olay sopalı ve bıçaklı kavgaya dönerken iki kişi yaralandı.

İHA Eskişehir'deki sürücüler birbirine girdi. Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde motosikletli kurye ile bir otomobilde bulunan baba oğul arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma bıçaklı kavgaya döndü Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda taraflar birbirine sopa, sandalye ve bıçakla saldırdı. Baba ve oğlunun motosikletli kuryeye defalarca bıçak salladığı fakat denk getiremediği iddia edilen kavga çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polislerin gelmesiyle son buldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Kavga sonucunda motosikletli kurye ve saldırı gerçekleştiren baba yaralandı. Motosikletli kurye Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.