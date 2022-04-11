Eskişehirli çiftçiyi dolandıran Uganda ve Kamerunlu şüpheliler yakalandı

İnternet üzerinden 25 milyon liraya çiftliğini satmak isteyen İ.C.’yi 60 bin 950 dolar dolandıran 3 Kamerun 1 Uganda uyruklu şahıs yakalandı. Şahısların evlerinden, çok sayıda sahte banknot çıktı.

Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Fevzi Mahallesi’nde ikamet eden İ.C., internet üzerinden açtığı ilanla çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkardı.

Bir süre sonra 3 şüpheli şahıs, İ.C. ile iletişime geçti. Fransız iş adamı olarak kendilerini tanıtan şahıslar, İ.C.’ye Türkiye’ye kısıtlı döviz getirdiklerini söyleyerek 60 bin 950 dolar borç vermesini istedi.

DHA’nın haberine göre; şüpheliler bir süre sonra yurda getirecekleri dövizlerle çiftlik parasını ödeyeceklerini söyleyince İ.C., bankadan çektiği 60 bin 950 doları Eskişehir’de buluştuğu 3 şüpheliye teslim etti.

Şahıslarla iletişimi kesilen İ.C., dolandırıldığını anlayınca Eskişehir Jandarma Komutanlığı’na şikayette bulundu.

Adreslerine baskın yapıldı

Başlatılan soruşturma kapsamında JASAT dedektif timleri, Eskişehir’de İ.C.’den 60 bin 950 dolar alan şüphelilerin Kamerun uyruklu Guy D. ve Bertrand N. ile Uganda uyruklu Rebecca K. olduğunu belirledi.

Şahısların, otobüsle İstanbul’a döndükleri belirlendi. Adım adım takip edilen şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından önceki gün İstanbul’daki adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Aramalarda şifreli çelik kasalar ve valizlerin içerisine gizlenmiş 60 bin adet sahte 100 ABD doları, 2 bin 500 adet 200 euro, 2019 yılında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) basımının durdurulmasına karar verdiği 3 bin adet 500 euro, 500 adet 200 liralık sahte banknot ile bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirildi.

Eskişehirli çiftçiyi dolandıran Uganda ve Kamerunlu şüphelilerden sahte para ele geçirildi VİDEO



2 şüpheli aranıyor

Eskişehir’e getirilen 1’i kadın 3 şüpheli, Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlamasıyla Beylikova Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç ortağı olduğu belirlenen 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.