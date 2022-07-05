Eskort ilanları ile 3 milyon TL dolandıran şebekeye operasyon

Eskort ilanları ile 3 milyon TL dolandıran şebekeye operasyon

Sosyal medya üzerinden verdikleri sahte eskort ilanları ile 3 milyon lira dolandıran şebekeye, operasyon düzenlendi. Şebeke lideri, 5 yıldızlı otelde, havuzda yakalandı.

Karaman’da ikamet eden H.A. isimli bir şahıs, nisan ayında sosyal medyada eskort ilanları ile yapılan dolandırıcılık tuzağına düştü.

İlandaki numarayı arayan H.A., birlikte olmak istediği kadının verdiği hesaba 12 bin lira gönderdi.

Kadının gelmemesi üzerine H.A., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek dolandırıldığı gerekçesi ile şikayetçi oldu.

Özel ekip, şebekenin izini sürdü

DHA’nın haberine göre; özel ekipler çalışmalara başlayan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takiple 'eskort' ilanı vererek dolandırıcılık yapan şebekenin Denizli ve Manisa merkezli olduğunu, liderliğini de Hasan G.'nin yaptığını belirledi.

Cinsel içerikli konuşmalarla ikna

İlan üzerine arayan kişilerin telefonlarına ise D.K., G.C., G.D. ve H.M. isimli kadınların çıktığı ve karşılarındaki kişileri cinsel içerikli konuşmalarla buluşmaya ikna ettikleri belirlendi.

3 milyon liralık dolandırıcılık

Ayrıca şebeke üyelerinin sürekli telefon numarası değiştirdikleri, telefon hatlarının ise yabancı uyruklu kişilere ait olduğu saptandı. Polis, şebekenin Karaman'da yaşayan H.A. ile birlikte birçok ilden 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığını saptadı.

Şebeke lideri, 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalandı

3 Temmuz pazar günü Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile operasyon düzenleyen polis, şebeke lideri olduğu öne sürülen Hasan G.'yi (26) tatil yaptığı Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı otelin havuzunda, diğer şüphelileri ise Manisa ve Denizli'deki adreslerinde gözaltına aldı.

Ele geçirilenler

4'ü kadın, 16 şüpheli, sorgulanmak üzere Karaman'a getirildi. 22 adreste yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırdıkları kişilerin bilgileri, dekontları ve dolandırdıkları miktarları yazdıkları ajandalar, dolandırıcılıkta kullanılan 65 telefon, yabancı uyruklu kişilerin üzerine açılmış 84 sim kart, yüklü miktarda Türk parası ve döviz ele geçirildi.

Soruşturma evrağı, 4.800 sayfa

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler 12 klasör içerisindeki 4.800 sayfalık soruşturma evrakıyla birlikte 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından dün adliyeye sevk edildi.

Gece yarısına kadar süren mahkeme sonunda şüphelilerden aralarında Hasan G. ve 2 kadının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 5 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.