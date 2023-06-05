Esnafa para üstünü verirken dolandırıcılık yapan kişiye hapis cezası verildi Gittiği mağazada, satın aldığı ürünü iade ederken para üstünü verir gibi yapıp esnafı dolandıran sanığa verilen ceza, Yargıtay'ca onandı.

İHA

Vatandaşları farklı bahanelerle dolandıran çeteler her geçen gün artıyor.

Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen dolandırılan vatandaşlar mağdur ediliyor.

Yeni bir dolandırıcılık olayı ise hapis cezasıyla sonuçlandı.

Arkadaşıyla gittiği mağazadan aldığı battaniyenin parasını ödeyen genç, bir süre sonra 'vazgeçtim' diyerek esnaftan parasını istedi.

Para verirken kavga çıkardı

Esnaf, verdiği bozuk parayı geri isteyip 200 liralık banknotu şüpheli gence verdi.

Şüpheli bozuk parayı verir gibi yapıp karmaşa çıkardı. Bir süre sonra da mağazadan ayrılınca esnaf, dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Dava açıldı

Yapılan incelemede, dolandırıcılık olayına karışan genç hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 157. maddesi hükümlerince sanığı mahkumiyete çarptırdı.

Sanık avukatı kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 15. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

150 TL'yi sanığa iade ettiği anlaşılmaktadır

Kararda şunlara yer verildi:

Olay tarihinde bir adet battaniye beğendiği, fiyatını sorduğu, 50 TL olduğunu öğrenince satın almaya karar verir gibi yapıp şikayetçiye 200 TL uzattığı, şikayetçinin battaniye bedelini alarak geri kalan 150 TL'yi sanığa iade ettiği anlaşılmaktadır.



Ancak genç, battaniye almaktan vazgeçtiğini söyleyerek verdiği 200 TL'yi geri isteyerek aldığı, 150 TL'yi ise iade eder gibi yaptığı, bu sırada sanığın şikayetçiyi meşgul etmek amacıyla konuşarak battaniye alır gibi yapmıştır.



Bu karışıklıktan yararlanarak para üstü olan 150 TL'yi iade etmediği gibi aldığı 200 TL ile birlikte iş yerinden çıktığı ortadadır.



Bu şekilde sanığın üzerine atılı dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; sanık savunması, şikayetçi beyanı ile dosya çerçevesine göre, mahkemenin mahkumiyet kararına yönelik kabulünde isabetsizlik görülmemiştir. Sanığa verilen cezanın onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.

Cezası ne kadar?

Basit dolandırıcılığın cezası Türk Ceza Kanunu'nun 157. maddesinde şöyle ifade ediliyor: "Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir."