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Esenyurt'ta kavgayı ayırmak isteyen market sahibi darbedildi

Esenyurt'ta kavgayı ayırmak isteyen market sahibi darbedildi

Yabancı uyruklu market sahibi, kavga eden iki grubu ayırmak isteyince 18 yaşından küçük 3 saldırgan tarafından hem darbedildi, hem de kasadaki paraları çalındı.