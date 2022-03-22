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    Esenyurt'ta kavgayı ayırmak isteyen market sahibi darbedildi

    Yabancı uyruklu market sahibi, kavga eden iki grubu ayırmak isteyince 18 yaşından küçük 3 saldırgan tarafından hem darbedildi, hem de kasadaki paraları çalındı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 10:23
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    Esenyurt'ta kavgayı ayırmak isteyen market sahibi darbedildi

    İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda biri yabancı uyruklu iki grubun sokak ortasında kavga ettiğini gören bir market sahibi, olaya müdahale etmek istedi.

    Kavga eden şahısların arasına giren dükkan sahibi, darbedilenleri marketin içine alarak olayı sonlandırmaya çalıştı.

    KAVGAYI AYIRAN DÜKKAN SAHİBİNİ DARBETTİLER

    Market sahibinin bu davranışı karşısında daha da sinirlenen öfkeli grup, içeri girerek dehşet saçtı.Bir süre içeride bağıran şahıslar, ardından market sahibini de darbetmeye başladı.

    KASADAKİ PARALI DA ÇALDILAR

    Yaptıkları ile yetinmeyen bir şehir eşkıyası ise marketin içine dalarak bıçak tehdidiyle kasadaki paraları çaldı.

    Market sahibinin şikâyetçi olması üzerine harekete geçen Esenyurt Polis Merkezine bağlı Suç Araştırma Ekibi, olayla ilgili çalıma başlattı.

    3 SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

    Yapılan incelemelerin ardından polis, yaşı 18'den küçük olduğu belirlenen 3 saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

    Esenyurt ta kavgayı ayırmak isteyen market sahibi darbedildi #1


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