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    Etiler’de güvenlik görevlisi dayak yedi

    Bir sitenin önünde gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden grup, kendilerini uyaran güvenlik görevlisine saldırdı. Görevlinin darbedildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 12.10.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 11:39
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    Etiler’de güvenlik görevlisi dayak yedi

    İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi Nisbetiye Caddesi'nde bulunan bir sitenin önünde 10 Ekim Pazartesi akşamı toplanan grup, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdi.

    Sitenin güvenlik görevlisi, toplanan gruba gürültü yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

    Uyarıya sinirlenen gruptakilerin, güvenlik görevlisine karşılık vermesiyle tartışma çıktı.

    Tekme tokat dövdüler

    Kısa süre sonra grup üyeleri tekme ve tokatlarla güvenlik görevlisine saldırdı.

    Kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle son bulurken, güvenlik görevlisini darbeden gruptakiler olay yerinden uzaklaştı.

    DHA'nın haberine göre site önünde bekleyen grubun güvenlik görevlisine saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Etiler'de güvenlik görevlisi darbedildi VİDEO

    Etiler’de güvenlik görevlisi dayak yedi #1

    Etiler’de güvenlik görevlisi dayak yedi #2

    Etiler’de güvenlik görevlisi dayak yedi #3

    Etiler’de güvenlik görevlisi dayak yedi #4


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