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Etiler’de güvenlik görevlisi dayak yedi

Etiler’de güvenlik görevlisi dayak yedi

Bir sitenin önünde gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden grup, kendilerini uyaran güvenlik görevlisine saldırdı. Görevlinin darbedildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.