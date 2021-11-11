Eyüpsultan'da kaçak cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

Polis ekipleri, piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan ürünlere el koydu.

İstanbul Eyüpsultan'da bir depoya baskın düzenlendi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 03.30'da İslambey Mahallesi'nde şüpheli şahısları takip ettikten sonra belirledikleri depoya baskın yaptı.

PİYASA DEĞERİ 1.1 MİLYON LİRA

Baskında, cinsel performans artırıcı olduğu belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olduğu değerlendirilen 7 bin 963 adet macun, 4 bin 75 adet hap, 900 adet plastik tüp halinde sıvı, 7 adet 60 litrelik variller içerisinde toplamda 280 litre macun ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüpheliler A.A., Y.A., G.G., İ.D. ve T.İ. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Eyüpsultan'da kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu ViDEO







