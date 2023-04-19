Evde ölü bulunan Mehtap bebeğin babası: Nasıl öldüğünü bilmiyorum Ekiplerin çöp poşetinde bulduğu 2 aylık Mehtap bebeğin tutuklanan babası Suat Talay'ın ifadesinde bebeğe şiddet uygulamadıklarını, nasıl öldüğünü de bilmediğini söyledi.

DHA

Adana’nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan 30 yaşındaki Ayşegül Talay, 8 Nisan'da itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi.

Ekipler, evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu. Uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan Suat Talay ile kaçarak evlenen anne Ayşegül Talay, gözaltına alındı.

"1 haftadır uyuyor zannediyordum"

Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen, ifadesinde "İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum" diyen Ayşegül Talay mahkemece tutuklandı.

Cenaze hala alınmadı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari olan şüpheli Suat Talay’ın yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu yakalanan baba Suat Talay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"Nasıl öldüğünü bilmiyorum"

Talay’ın emniyetteki ifadesinde, “Eşimle ben uyuşturucu bağımlısıyız. Uyuşturucu madde etkisinde olduğumuz için çocuğumuzla ilgilenemiyorduk. Çocuğumuzda gelişim geriliği vardı. Nasıl öldüğünü bilmiyorum. Fakat biz herhangi bir şiddet uygulamadık” dediği öğrenildi.

Öte yandan, Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesi halen teslim alınmadı.