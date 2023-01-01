Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, 1217 gününde de devam etti. Aileler, yeni yılda da mücadelelerini bırakmayacaklarını vurguladı.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 3 Eylül 2019’dan bu yana devam ediyor…

349 ailenin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dönüşümlü olarak sürdürdüğü eylem, 1217’nci gününe girdi.

Bu zamana kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu.

DHA’nın haberine göre; 8 yıl önce kaçırılan 15 yaşındaki oğlu Özkan için evlat nöbetine katılan Süleyman Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bir kez daha yeni yılımız buruk geçti ama anne ve babalar olarak umutluyuz. Bu umutla mücadelemize devam edeceğiz.

“Sonuna kadar burada mücadelemize devam edeceğiz”

Tek temennimiz; terörün bir an önce son bulması ve hepimizin bir an önce evlatlarımıza kavuşmasıdır.

Sonuna kadar burada mücadelemize devam edeceğiz. Zaten devletimiz, çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyor. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere İçişleri Bakanı'mıza buradan çok teşekkür ediyoruz.

Evlat nöbeti 1217’nci gününde: Mücadelemize devam edeceğiz VİDEO



Bu mücadeleleri gün geçtikçe sonuç veriyor. 39 evladımızı kurtardılar. İnşallah darısı bizim evlatların başına olur. Biz de sonuna kadar, yılmadan bu HDP kapısında mücadelemize devam edeceğiz.”