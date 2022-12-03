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    Evlat nöbeti bin 188'inci günde

    7 yıl önce dağa kaçırılan kızı için eyleme katılan baba, "Tek gelemiyorsan arkadaşlarla birlikte gel, yeter ki gel teslim ol.” dedi.
    • 03.12.2022 - 10:51
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    Evlat nöbeti bin 188'inci günde

    Diyarbakırlı ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

    3 Eylül 2019 tarihinde, çocuklarının PKK terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia edilen aileler direniş başlattı.

    Bu kapsamda kentte başlayan eylem birçok aileye umut oldu.

    HDP il binası önündeki çadırda bir araya gelen anne ve babalar, hava şartlarına rağmen mücadelelerine devam ediyor.

    39 aile evladına kavuştu

    Bin 188 gündür süren eylemde, 39 aile evladına kavuştu.

    İHA'nın aktarımına göre; 7 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Nupeldan için gelen baba Ali Şahin, evladını almadan eyleme son vermeyeceğini kaydetti.

    Evlat nöbeti bin 188 inci günde #1

    "Devletimiz güçlü ceza vermeyecek"

    Şahin, “4 yıldır buradayız çocuklarımızı bekliyoruz. Kızım neredeysen gelip teslim ol. Devletimiz güçlü ceza vermeyecek. 39 çocuğumuz geldi hiçbiri ceza almadı, tek gelemiyorsan arkadaşlarla birlikte gel, yeter ki gel teslim ol.” dedi.

    Evlat nöbeti bin 188 inci günde #2

    Evlat nöbeti bin 188 inci günde #3


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