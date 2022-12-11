Evlat nöbeti bin 196'ncı gününde

19 yaşında dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, "Onların hedefleri Kürtlük ve Türklükle alakalı değil, sadece mazlumların canını yakmaktır." dedi.

Diyarbakırlı ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

3 Eylül 2019'da başlayan eylem, birçok anneye umut oldu.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, direnişlerinden bir an olsun vazgeçmiyor.

Bin 196'ncı güne ulaştı

Hava şartlarını umursamadan HDP il binası önünde toplanan aileler, evlatlarına teslim ol çağrısında bulunuyor.

İHA'nın aktarımına göre; bin 196'ncı gününe ulaşan nöbet için Şanlıurfa'dan gelen anne Çiğdem Adak, tekstil fabrikasında çalışan 19 yaşındaki oğlu Enes Görmez'in 31 Mayıs 2021'de HDP ve yandaşları tarafından kaçırıldığını söyledi.

"Onların hedefleri Kürtlük ve Türklükle alakalı değil"

Adak, “Oğlum eğer beni izliyorsan ne olur oradan bir yolunu bul kaç gel. Onlara inanma, orası gerçek ve iyi bir yol değil. Oradaki arkadaşların ve sen onların oyuncağısınız. Onların hedefleri Kürtlük ve Türklükle alakalı değil, sadece mazlumların canını yakmaktır." dedi.

"İyi insanlar olsaydılar çocuklarımızı suikastçı etmezlerdi"

Gözü yaşlı anne, "Avrupa ve Amerika’nın isteklerini yerine getirmektir, kardeş kardeşi vurmaz, canını yakmaz. Bu toprak hepimizin, dedelerimiz buralar için can vermiş, hepimizin bayrağı. Neden başkaları için mücadele edilsin. Eğer iyi insanlar olsaydılar çocuklarımızı suikastçı etmezlerdi. Sen gelmeyene kadar bu çadırdan gitmem.” ifadelerinde bulundu.