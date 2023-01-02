Bir oğlu PKK'lı teröristler tarafından dağa kaçırılan, diğer oğlu da örgüte destek vermediği gerekçesiyle öldürülen gözü yaşlı anne, "Ben ise binalarının önünde mahkumum" diyerek evladına seslendi.

Diyarbakırlı ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti devam ediyor.

Birçok anneye umut olan eylem; Muş, Hakkari ve Van'da HDP il binası önünde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı aileler, çocuklarına teslim ol çağrısında bulunmaya devam ediyor.

Bin 218'inci gün

Yaz kış demeden bir araya gelen ailelerin direnişi bin 218'inci güne ulaştı.

İHA'nın aktarımına göre; farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen aileler, evlatlarını almadan bir yere gitmeyeceklerini ifade ediyor.

Bir oğlu dağda, bir oğlu mezarda

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi’nin 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi’nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak öldürüldüğünü ileri sürdü.

Evlat nöbeti bin 218'inci gününde VİDEO



"39 evlat annesinin kucağına gitti"

Oğlunu HDP’den istediğini ifade eden Çiftçi, "Kardeşinin peşinden dolaştığı için oğlumu infaz ettiler. Bin 218 gündür burada, HDP il binası önünde mücadeleye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Evlatlarımızı onlardan istiyoruz başka da bir şey istemiyoruz. 9 ay karnımda taşıdığım evladımı bana versinler, yeter artık. 2023’e girdik evladım hala dağda taşta mahkum, diğeri mezarda, ben ise binalarının önünde mahkumum. Evladımı versinler, buradan çekip gideyim. Rojhat, anneni görüyor ve duyuyorsan geri dön. 39 evlat annesinin kucağına gitti. Ceza yok, korkma gel." dedi.