7 yıl önce PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan anne, "Çocuklarımız gelmeden buradan kalkmayacağız" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlattı.

HDP il binası önünde toplanan ailelerin evlat nöbeti, bin 222 gündür devam ediyor.

İHA'nın aktarımına göre; farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin haklı direnişi, birçok insana umut oldu.

350 aile nöbette

Son bir ailenin daha katılımıyla oturma eylemindeki aile sayısı 350'ye yükseldi.

7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından Diyarbakır'da oğlu kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

"Çocuklarımız gelmeden buradan kalkmayacağız"

Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti. Demir, "4 yıldır burada bu mücadeleye devam ediyoruz. Çocuklarımız gelmeden buradan kalkmayacağız. Aziz oğlum neredeysen gelip güvenlik güçlerine teslim ol, sana hasret kaldım seni çok özledim. Seni görüp öleyim, orası senin yerin değil." dedi.

Evlat nöbeti bin 222'nci gününde VİDEO

