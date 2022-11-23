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    Evlat nöbeti bin 718'inci gününde

    2015 yılında dağa kaçırılan engelli oğlu için evlat nöbetine katılan anne, "Oğlum yüzde 70 hasta raporlu, 2 ayda bir kan vermesi gerekiyor. Sağ mı ölü mü bilmiyorum, hiçbir haber alamadım" dedi.
    • 23.11.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 11:23
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    Evlat nöbeti bin 718'inci gününde

    Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor.

    Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

    Bugün bin 718'inci güne ulaşan direnişte 38 aile evladına kavuştu.

    2015 yılında dağa kaçırılan oğlu için nöbette

    Zorlu mevsim koşullarını umursamayan aileler, umutlarını bir an bile yitirmiyor.

    Her gün evlatlarına teslim ol çağrısında bulunan gözü yaşlı annelerden Hatice Ay, 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbete katıldı.

    Evlat nöbeti bin 718'inci gününde ViDEO

    Evlat nöbeti bin 718 inci gününde #1

    "Ben oğlumu almadan buradan gitmiyorum"

    İHA'nın aktarımına göre; anne Ay, oğlunun engelli raporu olduğunu ve HDP’lilerin bunu bile görmezden gelerek çocuğunun dağa kaçırılmasında aracı olduğunu iddia etti.

    Canbey, “Oğlum 7 yıldır kayıp, onun için buradayım. HDP, Muhammed’i kandırıp götürdü. Ben oğlumu HDP’den istiyorum, onlardan olmasaydı kimse kandıramazdı. Oğlum yüzde 70 hasta raporlu, 2 ayda bir kan vermesi gerekiyor. Sağ mı ölü mü bilmiyorum, hiçbir haber alamadım. Ben oğlumu almadan buradan gitmiyorum, HDP’den istiyorum. Oğlum dön adalete ve devlete teslim ol, dayanacak gücüm kalmadı, seni bekliyorum. Hastayım, gel oğlum.” dedi.

    Evlat nöbeti bin 718 inci gününde #2

    Evlat nöbeti bin 718 inci gününde #3

    Evlat nöbeti bin 718 inci gününde #4


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