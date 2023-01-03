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    Evlat nöbetinde aile sayısı 350 oldu

    2014 yılında 20 yaşındayken kaçırılan ağabeyi İsa Doğan için eyleme katılan Musa Doğan, "Terör örgütü götürdü, onlardan geri istiyoruz. Ailemize verdikleri acılar yeter" dedi.
    • 03.01.2023 - 15:23
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    Evlat nöbetinde aile sayısı 350 oldu

    Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi devam ediyor...

    3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti, birçok aileye umut oldu ve şehirlere yayıldı.

    Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde yaz kış demeden bekleyişlerini sürdürüyor.

    Bin 219'uncu güne ulaştı

    Burada, çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunan ailelerin direnişi bin 219'uncu güne ulaştı.

    Öte yandan bugün itibarıyla 1 ailenin daha katılımıyla nöbetteki aile sayısı 350'ye yükseldi.

    Evlat nöbetinde aile sayısı 350 oldu #1

    "Ailemize verdikleri acılar yeter"

    Erzurum'da 2014 yılında 20 yaşındayken kaçırılan ağabeyi İsa Doğan için Diyarbakır'a gelen Musa Doğan da oturma eylemine dahil oldu.

    Doğan, "İsa’nın kardeşiyim, 20 yaşında iken 2014 yılında kaçırıldı. Biz ağabeyimin gelmesini istiyoruz, bize ulaşmasını istiyoruz. Erzurum’dan geldim. 8 yıldır annem ve babam perişan. Babam işitme engelli. İçine ata ata kendini bitirdi. Annem her gün ağlıyor. Artık onun geri gelmesini istiyoruz. Terör örgütü götürdü, onlardan geri istiyoruz. Ailemize verdikleri acılar yeter, ağabeyimizi istiyoruz." dedi.

    Evlat nöbetinde aile sayısı 350 oldu VİDEO

    Evlat nöbetinde aile sayısı 350 oldu #2

    Evlat nöbetinde aile sayısı 350 oldu #3

    Evlat nöbetinde aile sayısı 350 oldu #4


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