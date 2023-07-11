Evlat nöbetinde aile sayısı artıyor! 361'inci aile de geldi 14 yaşındayken PKK’lı teröristler tarafından dağa kaçırılan kardeşi Melek Yalçın için Mersin’den gelen Mehmet Yalçın, evlat nöbetine katılarak sesini duyurmaya başladı.

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DHA

Yurdun güneyindeki aileler evlat nöbetinde...

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anne ve babalar, çareyi seslerini duyurmakta buldu.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlayan eylem çok sayıda aileye umut oldu.

Ardından sesler Hakkari, Van ve Muş'ta da yükseldi.

361'inci aile de katıldı

Bu süreçte 42 aile evladına kavuşurken, eylemdeki ailelerin sayısı da artmaya başladı.

Bin 408'inci günde, 1995’de 14 yaşındayken Hakkari’de kaçırılan kardeşi Melek Yalçın için eyleme katılan Mehmet Yalçın ile evlat nöbetindeki aile sayısı 361 oldu.

"Onu kandırarak dağa kaçırdılar"

Buraya gelen ailelerin çocuklarını kazandıklarını ifade eden Yalçın, “Bundan dolayı biz de katıldık. İnşallah sesimizi duyururuz veya kendisi bizi görürse geri gelir. Onu kandırarak dağa kaçırdılar. Sabah uyandığımızda evde yoktu. Bu vesileyle inşallah geri döner.” dedi.