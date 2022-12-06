Evlat nöbetinde bin 191’inci gün

2015 yılında dağa kaçırılan evladı için evlat nöbetine katılan baba, "Bu annelerin babaların feryadını duyun.” dedi.

Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

Yağmur çağmur demeden eylemlerinden vazgeçmeyen ailelerin direnişi, 3 Eylül 2019'da başladı.

Bugün bin 191’inci gününe ulaşan evlat nöbetinde, 19 aile evladına kavuştu.

Öte yandan aile sayısı da 335 oldu.

Çocuğunun HDP il binasından gönderildiğini öne sürdü

İHA'nın aktarımına göre; farklı illerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önündeki çadırda çocukları için oturma eylemine devam eden aileler umutlarını yitirmeden 'teslim ol' çağrısında bulunmaya devam ediyor.

2015 yılında evladı Doğan Güger’in HDP aracılığıyla PKK terör örgütüne teslim edildiğini ileri süren baba Hacı Güger, çocuğunun HDP il binasından gönderildiğini söyledi.

"Burada paylaşamayacağımız hiçbir şey yok"

Baba Güger, “3 Ekim 2015’ten bu yana oğlum kayıptır. HDP yandaşları tarafından il binasına getirilip PKK’ya gönderildi. 2015 yılından beri evladımın peşindeyim. Bunun için dağdaki kandırılan çocuklara sesleniyorum. Gelin Türkiye Cumhuriyeti Devletine teslim olun. Silahlı kuvvetlerimize teslim olun. Yüce rabbim hiçbir zaman devletimize zeval vermesin. Bu toprak hepimizin toprağıdır. Burada paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Bizler biriz ve kardeşiz. Kürt’üyle, Türk’üyle, Çerkez’iyle, Laz’ıyla kardeşiz. Her şeyden önce insanız. Bize kulak vermeyeni bize sırtlarını dönen kişilere de sesleniyorum. Biraz da olsa vicdana gelin. Bu annelerin babaların feryadını duyun.” dedi.

Evlat nöbetindeki acılı baba: Bu anne ve babaların feryadını duyun VİDEO

