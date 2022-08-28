Evlat nöbetindeki aile: Örgüt tehdit etti, mektup bırakıp gitti

PKK tarafından tehdit edildiği için eve mektup bırakıp gittiği belirtilen Vedat Bingöl için eylem yapan Fatma Sayar, "Tehdit altında olmasaydı gitmezdi" dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’dan bu yana HDP il binası önünde başlattıkları eylem, bin 91 gündür devam ediyor…

303 ailenin katıldığı evlat nöbetinde şimdiye dek 37 örgüt mensubu teslim oldu.

Güvenlik güçlerinde işlemleri tamamlanan bu örgüt mensupları ailelerine teslim edildi.

İHA’nın haberine göre; Sur ilçesinde yaşayan Vedat Bingöl, 2015 yılında 22 yaşındayken 2,5 yıl İstanbul Silivri Cezaevi'nde kaldı. Bingöl, iddiaya göre serbest kaldıktan sonra tehditlerden dolayı tekrardan dağa gönderildi.

Vedat Bingöl'ün annesi Fahriye ve ablası Güllü Sayar oturma eyleminde çağrıda bulunarak geri gelmesini istedi.

“Ölüm haberi yayınladılar annem inanmıyor”

Abla Sayar, kardeşinin ölüm haberini yayınladıklarını fakat inanmadıklarını, annesi Fahriye Bingöl’ün kardeşi için her gün köyden gelerek eylem sürdürdüğünü söyledi. Sayar, “Kardeşim için buradayım, yüreğimiz yanıyor, annem evde duramıyor köyden her gün yaya olarak da olsa geliyor. Ölüm haberi yayınladılar annem inanmıyor.

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“Ailemize bir şey olacağına ben tek gideyim demiş”

Kardeşim eğer yaşıyorsa, bizi görüyor ve duyuyorsa annemin hatırına geri gelsin. Annenin yüreği yanıyor sen bu acıya nasıl dayanırsın, gel annenin halini gör anla. Bizim için değil, annen için gel. 8 yıl önce gitmişti yakalandı. 2 yıl hapiste kaldı eve getirdik. Mektup yazdı, eve bırakıp tehdit edildiği için gittiğini söyledi. Ailemize bir şey olacağına ben tek gideyim demiş. Tehdit altında olmasaydı gitmezdi.” dedi.