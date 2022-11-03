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    Evlat nöbetindeki aile sayısı 322 oldu

    1991 yılında kaçırılan oğlu için Manisa'dan Diyarbakır'a gelen baba, "Oğlum gelin devletimize teslim olun. Sen gelmeden ben buradan bir yere gidemem" dedi.
    • 03.11.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 14:10
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    Evlat nöbetindeki aile sayısı 322 oldu

    Diyarbakır'da evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

    3 Eylül 2019’da başlayan oturma eylemi bin 158’inci gününe ulaştı.

    Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için bir araya gelen aileler, her gün özlem duydukları evlatlarına teslim ol çağrısına bulunuyor.

    Oğlu için eyleme katıldı

    Bu süreçte 38 aile evladına kavuşurken ailelerin sayısı 322’ye yükseldi.

    İHA'nın aktarımına göre; Manisa’da 1991 yılında 17 yaşındayken kandırılarak terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Özhan Murğ’un babası Selahattin Murğ, oğluna seslendi.

    Evlat nöbetindeki aile sayısı 322 oldu #1

    "Oğlumu almadan buradan hiçbir yere gitmiyorum"

    Oğlundan 31 yıldır haber alamadığını söyleyen Murğ, “Manisa’dan Diyarbakır’a oğlumu almak için oturma eylemine katıldım. Oğlum HDP aracılığıyla PKK’ya teslim edildi. Oğlumu HDP ve PKK’dan istiyorum. Oğlumu almadan buradan hiçbir yere gitmiyorum. Oğlum kaçırıldıktan sonra bizi hiç aramadı ve haber alamadık. Çapa ve pamuk işçisi olarak 1986’da Manisa’ya yerleşmiştik. Oğlum da pamuk işçisi olarak tarlada çalışıyordu. Oğlum gelin devletimize teslim olun. Sen gelmeden ben buradan bir yere gidemem. HDP oğlumu nasıl kaçırdıysa öyle geri getirsin.” dedi.

    Evlat nöbetindeki aile sayısı 322 oldu VİDEO

    Evlat nöbetindeki aile sayısı 322 oldu #2

    Evlat nöbetindeki aile sayısı 322 oldu #3


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