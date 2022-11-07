Petrol
98.12
-0.46%
Euro
18.5801
0.48%
Dolar
18.603
0.20%
Altın
1.003
-0.04%
Borsa
4327
2.62%
Bitcoin
389.435
-1.94%
BTXN Coin
10.12
-2.69%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Evlat nöbetindeki aile sayısı 324 oldu

    7 yıl önce dağa kaçırılan oğulları için Erzurum'dan eyleme katılan gözü yaşlı aile, "Evimizin kapısı, her zaman ona açıktır. Onun hasretiyle yanıp, tutuşuyoruz" dedi.
    • 07.11.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 16:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Evlat nöbetindeki aile sayısı 324 oldu

    Evlat hasreti çeken ailelerin eylemi kararlılıkla sürüyor.

    Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı aileler, 3 Eylül 2019'da partinin il binası önünde oturma eylemi başlattı.

    38 aile evladına kavuştu

    Bin 162'nci güne ulaşan eylem süresince 38 ailenin evladına yaptığı teslim ol çağrısı sonuç buldu.

    Bugün eyleme katılan aileyle birlikte nöbetteki ale sayısı 324'e yükseldi.

    Evlat nöbetindeki aile sayısı 324 oldu #1

    Erzurum'dan eyleme katıldılar

    DHA'nın aktarımına göre; 7 yıl önce dağa kaçırılan oğulları Abdulmuttalip için Erzurum'dan eyleme katılan Yusuf-Şenay Koç çifti, çocuklarına çağrıda bulundu.

    Evlat nöbetindeki aile sayısı 324 oldu #2

    "7 yıldır hasreti ile yaşıyoruz"

    Oğlunun 15 yaşında kaçırıldığını belirten Yusuf Koç, "Erzurum'dan geldim, oğlum 2015'te gitti. O günden beri oğlumdan haber alamıyorum. Oğlumun gelmesini istiyorum. 7 yıldır hasreti ile yaşıyoruz. Evimizin kapısı, her zaman ona açıktır. Onun hasretiyle yanıp, tutuşuyoruz. Onu götüren her kimse, cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

    Evlat nöbetindeki aile sayısı 324 oldu #3

    Evlat nöbetindeki aile sayısı 324 oldu #4

    Evlat nöbetindeki aile sayısı 324 oldu #5


    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Mülteci kampına saldırı
    Dünya

    Mülteci kampına saldırı

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 7 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 7 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir