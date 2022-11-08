PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak umuduyla nöbet tutan aileler, bin 163 gündür HDP İl Binası önünde oturma eylemini sürdürürken son katılan aileyle birlikte sayı 326 oldu.

Çocukları, PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da başlattıkları eylemi kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde bıkmadan, usanmadan bir araya gelen aileler umutlarını bir kez olsun yitirmiyor.

Bin 163'üncü güne ulaştı

Bugün bin 163'üncü güne ulaşan evlat nöbetinde bugüne kadar 38 aile evladına kavuştu.

Burada başlayan eylemin ardından Hakkari, Van ve Muş'ta da aileler evlat nöbetine başladı.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 326'ya ulaştı ViDEO

2 aile daha katıldı

İHA'nın aktarımına göre; bugün eylemdeki ailelerin sayısı, 2 ailenin daha katılımı ile 326'ya çıktı.

"Annem bu yüzden vefat etti"

Erzincan'dan kardeşi için geldiğini belirten Muharrem Sefil, Murat'ın 2014 yılında HDP binasından kaçırıldığını söyledi. Sefil, "Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Kardeşime sesleniyorum; beni duyuyorsan, nerede olursan ol, askere veya polise teslim ol. Pişmanlık yasası diye bir şey var. HDP'den kardeşimi istiyorum. Nasıl götürdülerse geri getirsinler. Annem bu yüzden vefat etti. Son nefesine kadar onu istedi." dedi.

"12 yaşındaki çocuk ne yapabilir?"

Erzincan'dan kardeşi Mevlüt için gelen Veli Ariç ise 1991'de 12 yaşında kaçırıldığını belirterek, "12 yaşındaki çocuk ne yapabilir? Buradan kardeşime sesleniyorum; neredeysen polise veya askere teslim ol." diye konuştu.