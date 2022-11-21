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    Evlat nöbetindeki aile sayısı 332 oldu

    7 yıl önce dağa kaçırılan kızlarını için eyleme katılan gözü yaşlı anne, "Asker ve polisimizi nerede görürsen onlara teslim ol kızım" dedi.
    • 21.11.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 14:14
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    Evlat nöbetindeki aile sayısı 332 oldu

    Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan eylem, 1.176'ncı güne ulaştı.

    PKK terör örgütü tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, eylemlerinden bir kez olsun vazgeçmiyor.

    Bu kapsamda ilk olarak Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, birçok aileye umut oldu.

    Direniş; Muş, Hakkari, Şırnak ve Van'da da devam etti.

    Ailelerin sayısı 332 oldu

    AA'nın aktarımına göre; ailelerin 39 'u evladına kavuşurken, bugün eyleme bir ailenin daha katılmasıyla sayı 332'ye yükseldi.

    Erzurum'dan 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızları Arzu için gelen anne Bedia ve baba Cemal Adıgüzel de oturma eylemine dahil oldu.

    Evlat nöbetindeki aile sayısı 332 oldu #1

    "Ailen sana hasret kaldı"

    Anne Bedia Adıgüzel, evladına seslenerek, "Kızım gel, devlete teslim ol. Ailen sana hasret kaldı. Gel seni çok seviyorum. Sensiz çok üzülüyorum. Asker ve polisimizi nerede görürsen onlara teslim ol kızım." ifadelerini kullandı.

    Evlat nöbetindeki aile sayısı 332 oldu #2

    "Kızım benim parçamdır"

    Baba Cemal Adıgüzel ise 7 yıldır kızından haber alamadıklarını belirtti. Kızının geri gelmesini isteyen Adıgüzel, "Kızım benim parçamdır, yüreğimdir. Evladım gelsin. Kızımı çok seviyorum." dedi.

    Evlat nöbetindeki aile sayısı 332 oldu #3


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