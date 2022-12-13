Bin 198 gündür evlat nöbetini sürdüren aileler, dağa kaçırılan çocukları için kendilerine destek verilmediğini ifade ederek, "HDP’ye karşı olduğumuz için dile getirilmiyoruz" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlattı.

HDP il binası önünde toplanan ailelerin evlat nöbeti, bin 198 gündür devam ediyor.

İHA'nın aktarımına göre; farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin haklı direnişi, birçok insana umut oldu.

"Bizim çocuklarımızı da gündeme getirsinler"

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için HDP il binası önünde beklemeye başladı.

Aydın, “6 yaşındaki kız çocuğu evlendirildi diye dünyayı ayağı kaldırdılar, bizim burada 7-8 yaşındaki evlatlarımız terör örgütüne gittiğinde neden dünyayı ayağı kaldırmadılar. Bizim çocuklarımız insan değiller mi neden bize destek vermiyorlar? Biz burada HDP’den evlatlarımızı istiyoruz, asla kapılarından kalkmayacağız. Bizim çocuklarımızı da gündeme getirsinler neden konu HDP olunca susuyorlar.” diye konuştu.

Evlat nöbetindeki aileler destek bekliyor VİDEO



"HDP’ye karşı olduğumuz için dile getirilmiyoruz"

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, oğlunun 1 Haziran 2015'te kandırılıp dağa götürüldüğünü bunun üzerine HDP önündeki eyleme katıldığını belirterek üç ağaç, cumartesi anneleri ve çocuk gelin için kıyameti koparanların kendi çocukları için nerede olduklarını sordu.

Üçdağ, “Gördüğünüz gibi 6 yaşındaki kız evlendiriliyor, tüm Türkiye ve dünya ayağı kalkıyor neden burada 7-8 yaşındaki çocuklarımızı terör örgütüne götürünce dillendirmiyorlar? 4 yıldır HDP il binası önünde eylemi sürdürüyoruz. Biz de istiyoruz çocuklarımızı dile getirsinler, 3 ağaç için kıyameti koparan kişiler neden çocuklarımızı PKK’dan istemiyorlar? Meclis'te cumartesi annelerini dile getiriyorlar buradaki anneler Kürt anne ve babaları değil midir? Neden bizi dile getirmiyorlar? Devlete karşı olsaydık dile gelirdik HDP’ye karşı olduğumuz için dile getirilmiyoruz. Ben 8 yıldır evladımdan ayrıyım ne gecem gece, ne de gündüzüm gündüz içim paramparça, evimde huzur yok sağlığımdan oldum." şeklinde konuştu.