Evlat nöbetindeki aileleri umutlandıran kavuşma HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin oturma eylemi 1333'üncü gününde devam ederken, Erzurumlu S.T.'nin oğlu C.T.'ye kavuşması, evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı.

DHA

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde, dağa kaçırılan çocuğu için 1333 gündür evlat nöbeti tutan 358 aileden biri olan S.T., ikna çalışmalarıyla, 2017'de İstanbul'dayken kandırılıp terör örgütüne katılan, örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan oğlu C.T.'ye kavuştu.

Ailesinin ve ekiplerin iknasıyla terör örgütünden kaçıp Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan C.T., Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde annesi ve ağabeyiyle buluşturuldu.

"Sanki biz kavuşmuş gibi olduk"

40'ıncı ailenin de evladına kavuşması, Diyarbakır'da HDP önünde çocuklarını bekleyen evlat nöbetindeki diğer aileleri sevindirdi.

2015'te 13 yaşında kandırılıp kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, "Bugün Allah'a şükürler olsun, 40'ıncı aile de çocuğuna kavuştu. Sanki biz kavuşmuş gibi olduk. Darısı diğer anne ve babaların başına. Tabi ki umudumuzu yitirmeyeceğiz. Eylemimiz devam edecek. Sonuna kadar gideceğiz bu işin. Bu eylemi sonlandırmayacağız. İnşallah diğer çocuklarımız da sesimizi duyar ve gelir ailelerine kavuşurlar. Bu hasret bitsin, anaların gözyaşları dinsin artık diyoruz" dedi.

2010'da lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Mahmut için eylemini sürdüren Bedriye Uslu ise şunları söyledi: