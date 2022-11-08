Teröristler tarafından dağa kaçırılan oğlu için 4 yıl önce evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, "Kaç gel devletimize teslim ol. O elbiseyi üzerinden çıkarıp gel" dedi.

Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

3 Eylül 2019’da başlayan eylem, bin 163'üncü güne ulaştı.

Aile sayısı 324 oldu

Farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 38 aile evladına kavuştu.

Nöbetteki aile sayısı ise 324'e yükseldi.

4 yıl önce nöbete katıldı

İHA'nın aktarımına göre; oğlu Abdurahman Yaşa için 4 yıl önce evlat nöbetine dahil olan Zeliha Yaşa, evladının terör örgütü PKK’ya HDP aracılığıyla teslim edildiğini ileri sürdü.

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor VİDEO



"O elbiseyi üzerinden çıkarıp gel"

Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Yaşa, “Oğlum için evlat nöbetindeyim. 4 yıldır bu çadırda çocuklarımızı bekliyoruz. Oğlum eğer beni duyuyorsan orada durma. Kaç gel devletimize teslim ol. O elbiseyi üzerinden çıkarıp gel. Seni okuldan alıp dağa kaçırdılar. Kalemini elinden alıp silah verdiler. Seni HDP aracılığıyla PKK terör örgütüne teslim ettiler. 4 yıldır sizin yolunuzu gözlüyoruz. Gelip devletimize teslim olsanız size herhangi bir ceza verilmeyecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bizi yalnız bırakmıyorlar. Allah onlardan razı olsun.” dedi.