PKK'lı teröristler tarafından infaz edilen oğlu ve dağa kaçırılan küçük oğlu için evlat nöbetine katılan anne, "Oğlumun elini kolunu bağlayarak bir ahırda infaz ettiler. 4 çocuk babasıydı" dedi.

Evlat hasreti çeken ailelerin eylemi kararlılıkla sürüyor...

Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Aile sayısı 321'e çıktı

İHA'nın aktarımına göre; bin 156’ncı güne ulaşan eylemde 38 aile evladına kavuşurken, ailelerin sayısı ise 321'e yükseldi.

Farklı şehirlerden gelen gözü yaşlı anne ve babalar, çocuklarına her gün yılmadan teslim ol çağrısında bulunuyor.

Hakkari'den katıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Evlat nöbetindeki anne: Bir oğlum mezarda diğeri de dağda VİDEO



"Bir oğlum mezarda diğeri de dağda"

Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Çiftçi, “2 evladım için geldim. Bir evladım HDP ve PKK tarafından kaçırılıp dağa götürüldü. Diğer oğlum kardeşinin peşinde gittiği için bir gece bir grup PKK'lı terörist gelip evimizi sardı. Onlar silahlı biz silahsız. Oğlumun elini kolunu bağlayarak bir ahırda infaz ettiler. 4 çocuk babasıydı, bir oğlum mezarda diğeri de dağda, taşlarda. Ben ise HDP kapısına mahkum olmuşum.

Oğlum Rojhat eğer sen anneni dinliyorsan veya görüyorsan geri dön, yeter artık. 38 evlat gelip annelerine kavuştular. Sizi orada korkutuyorlar, gelin güvenlik güçlerimize ve devletin adaletine teslim olun. Yeter artık oğlum geri dön.” dedi.