Dağa kaçırılan oğlu için 1 yıl önce evlat nöbetine katılan anne, "Dilimin döndüğü kadar, ayağımın tuttuğu kadar oğlumun peşini bırakmayacağım" dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

3 Eylül 2019'da HDP il başkanlığı önünde toplanan aileler, çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla eyleme başladı.

"Oğlum HDP aracılığıyla kaçırıldı"

Bin 164 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu.

İHA'nın aktarımına göre; oğlu Mahmut Uslu için HDP il binası önünde bir senedir oturma eyleminde bulunan anne Bedriye Uslu, çocuğunun HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını ileri sürdü.

Evlat nöbetindeki anne: Engelli çocuklarımı bırakıp çadırın yolunu tutuyorum VİDEO



"Rabbim kimseyi devletsiz ve yurtsuz bırakmasın"

Sabahları engelli çocuklarını evde bırakıp HDP il binası önündeki çadıra gelerek evlat nöbeti tutan Uslu, “Oğlumu almadan buradan bir yere gitmeyeceğim. Dilimin döndüğü kadar, ayağımın tuttuğu kadar oğlumun peşini bırakmayacağım. Sabahları engelli çocuklarımı bırakıp çadırın yolunu tutuyorum. Devletimiz sürekli arkamızda bizi koruyor. Rabbim kimseyi devletsiz ve yurtsuz bırakmasın. İnşallah Allah’ın izni ve devletimizin gücüyle oğlumu alacağım. Oğlum dön gel. HDP bütün çocukları kandırıp dağa gönderiyor. Oralar sizin yeriniz değil. Senin elin kalem tutuyordu. Neden silah tutmaya başladı. Fırsatını bulduğunuz an arkadaşlarınla birlikte kaçın gelin.” dedi.