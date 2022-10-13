4 yıl boyunca evlat nöbetine oğlunun yolunu gözleyen gözü yaşlı anne, "PKK ve HDP çocukları dağlara kaçırıp ölüme terk ediyorlar. Artık evlatlarımızı bize versinler." dedi.

Evlat nöbetindeki aileler direnişlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, 3 Eylül 2019'da eylem başlattı.

Bu süreçte 38 aile evladına kavuşurken, evlat hasreti çeken ailelerin umudu daha çok arttı.

Bin 137'nci güne ulaştı

İHA'nın aktarımına göre; bin 137’nci gününe ulaşan evlat nöbetinde oğlu Bayram Elhaman için 4 yıldır HDP il binasının önünde nöbeti tutan Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar buradan ayrılmayacağını belirtti.

Evlat nöbetindeki anne: Güçlü devletimiz arkanızda VİDEO



"O zalimlerden ve katillerden kurtul gel"

PKK ve HDP’nin çocukları dağa kaçırıp orada ölüme terkedildiğini söyleyen Elhaman, “Anne ve babalar olarak burada nöbetimize devam edeceğiz. Oğluma buradan sesleniyorum. Kaç gel, teslim ol. Ben burada 4 yılı aşkındır oturuyorum. Ben, baban ve kardeşlerin sana hasret kaldı. Evimizin kapısı ne zaman çalsa acaba Bayram oğlum sen mi geldin diyorum. İnşallah gelişini görürüz. O zalimlerden ve katillerden kurtul gel. Biliyorum sen kendi iradenle orada durmuyorsun. PKK ve HDP çocukları dağlara kaçırıp ölüme terk ediyorlar. Artık evlatlarımızı bize versinler. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Oğlum gelirsen hiçbir ceza almayacaksın. Gelen 38 çocuk teslim oldu. Onların hiçbiri cezaya tabi tutulmadı. Güçlü devletimiz arkanda duruyor.” dedi.