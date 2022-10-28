Evlat nöbetindeki anne: Kızım seni mağaraya atmışlar

2015 yılında dağa kaçırılan kızı için eyleme katılan gözü yaşlı anne, "Ben ölmeden seni göreyim, hastayım onlar pislikler çocukları kandırıyorlar." dedi.

Diyarbakır'da aileler evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

3 Eylül 2019’da HDP il binasının önünde başlayan eylem, bin 152'nci güne ulaştı.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren 38 aile evladına kavuştu.

Dün eyleme katılan iki aileyle birlikte sayı 318'e ulaştı.

Kızı için eyleme geldi

Adana’da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetinde olan anne Pınar Biçer, Van’dan geldiğini öyledi.

Kızının 2015’te HDP’liler tarafından kandırılıp terör örgütü PKK tarafından da dağa kaçırıldığını iddia eden anne Biçer, kızına teslim olması için çağrıda bulundu.

İHA'nın aktarımına göre; kızının bir an önce güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini söyledi.

"Ben ölmeden seni göreyim"

Biçer, “2015’te benim kızım gitti o zamandan beri sesini duymadım, kızım seni mağaraya atmışlar ya öl ya da öldür diyorlar. Neredeysen ne olur bebeğim kaçıp gel ve güvenlik güçlerimize teslim ol. Ben ölmeden seni göreyim, hastayım onlar pislikler çocukları kandırıyorlar. Bu eylem başladığından beri hiç çocuklar gitti mi, hiç kayboldu mu, yolunu gözlüyorum.” dedi.





















