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    Evlat nöbetindeki anne: Kızıma 7 yıldır hasretim

    HDP binası önünde, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği kızı Hatun için nöbet tutan anne Nihal Çiçek, "Kızıma 7 yıldır hasretim, geri versinler." dedi.
    • DHA
    • 02.03.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 17:12
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    Evlat nöbetindeki anne: Kızıma 7 yıldır hasretim

    Diyarbakır'da oğlu Mehmet terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu.

    Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı.

    912 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu.

    KIZI HDP TARAFINDAN KANDIRILARAK DAĞA KAÇIRILDI

    Terör örgütü PKK tarafından 2 Mart 2015'te dağa kaçırıldığını belirttiği Hatun için evlat nöbeti tutan Nihal Çiçek, kızının HDP'lilerce kandırıldığını söyledi.

    Kızını dağa gönderenlerin, kendilerine "Kızın Urfa'ya kocaya kaçmış" dediğini hatırlatan Çiçek, "Oysa yaptığımız araştırmalar neticesinde kızımızın dağa kaçırıldığını tespit ettik" diye konuştu.

    Evlat nöbetindeki anne: Kızıma 7 yıldır hasretim VİDEO

    "7 YILDIR KIZIMA HASRETİM"

    Kızını almadan evlat nöbetine son vermeyeceğini kaydeden Nihal Çiçek, "Kızım için buradayım, HDP'den kızımı istiyorum. HDP, kızımı kandırarak dağa kaçırdı. Kızımı versinler. Kızım 2015'te 2 Mart'ta öğle saatlerinde kayboldu. Hatun'a 7 yıldır hasretim. 3-4 kez telefonla görüştüm. Görüşürken bana 'Yaralıyım' dedi sonrasında bir daha görüşemedik" dedi.

    Evlat nöbetindeki anne: Kızıma 7 yıldır hasretim #1

    Evlat nöbetindeki anne: Kızıma 7 yıldır hasretim #2

    Evlat nöbetindeki anne: Kızıma 7 yıldır hasretim #3

    Evlat nöbetindeki anne: Kızıma 7 yıldır hasretim #4

    Evlat nöbetindeki anne: Kızıma 7 yıldır hasretim #5


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