Evlat nöbetindeki anne: Ne bayramımız ne seyranımız var

Evlat nöbetindeki anne: Ne bayramımız ne seyranımız var

Birçok bölgede evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmak için bir araya gelen aileler, eylemlerine devam ediyor. Oğluna çağrıda bulunan anne, "Devletimizin şefkatli kollarına teslim ol" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

3 Eylül 2019 yılında başlayan oturma eylemi, 1090.'ıncı güne ulaştı.

Dağa kaçırılan evlatları için HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, pes etmeden çocuklarına 'geri dön' çağrısında bulunuyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşana kadar eylemini sonlandırmayacağını söyledi.

"Ne bayramımız ne seyranımız var"

Oğlunun HDP'liler aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Uslu, "Ölmedik halen ayaktayız, ancak evimizde her gün yas var. Ne bayramımız ne seyranımız var. Rabb'im kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Evladımı aramaktan asla vazgeçmeyeceğim. Oğlum gel. Devletimiz güçlüdür. Güvenlik güçlerine, askerimize, polisimize teslim ol. Anne ve babanın yanına dön. Yeter artık, bu hasret bitsin."

Anne Hatun Yüceyurt da yıllardır oğlundan haber alamadığını, evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

"Devletimizin şefkatli kollarına teslim ol"

Yıllardır oğlunun hasretiyle yanıp tutuştuğunu anlatan Yüceyurt, "Oğlum neredeysen devletimizin şefkatli kollarına teslim ol. Yeter artık, bu hasretlik bitsin. Kararlıyım. Sonuna kadar eylemi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.