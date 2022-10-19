Çocuklarının dağa kaçırılmasından terör örgütü PKK'yı sorumlu tutan gözü yaşlı anne, "PKK ve HDP’den korkmuyorum ve buradan gitmeyeceğim. Bizim çocukları dağdan indirsinler" dedi.

Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, çocuklarını arayan annelere umut oldu.

3 Eylül 2019’da başlayan eylem, Hakkari, Muş, Şırnak ve İzmir'de de devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, çocuklarını umutla bekliyor.

Dövizlerle eylem yapıyorlar

Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı.

"Çocuğumuzu HDP ve PKK’dan istiyoruz"

Yaklaşık 2 yıldır eyleme katıldığını belirten annelerden Ayten Koçhan, bir çocuk dağda kalana kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

PKK ve HDP’den çocuklarını istediklerini ifade eden Koçhan, “Yeter analar babalar ağladı. Daha evlat hasretine dayanamıyoruz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Ersin, oğlum sesimi duyuyorsan dön, yolunuz yol değil. Gel teslim ol, artık dayanamıyoruz. Yeter artık kaç yıldır evlat hasretiyle yaşıyoruz. Çocuğumu PKK götürdü. Diyarbakır’da onlar götürdü. Oğlum yeter dönün. Çocuğumuzu HDP ve PKK’dan istiyoruz. Yılanın başı HDP’dir.” dedi.

Evlat nöbetindeki anne: Yeter analar babalar ağladı VİDEO



"70 sene burada bekleyeceğim oğlum gelene kadar"

Anne Naciye Sönmez Yıldız da, “Oğlum sesimi duyuyorsan hiç durma gel. HDP ve PKK’dan size fayda yok. Geri gelin herkes size sahip çıkacak. 7 yıldır oğlumdan haber alamadım. 7 sene değil, 70 sene de burada bekleyeceğim oğlum gelene kadar. Bu davayı bırakmıyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlum küçüktü, 15 yaşındaydı. Okul okuyordu ve onu kandırdılar. HDP ve PKK bize yaramaz.” ifadelerini kullandı.

"O şerefsizlerin peşinden niye gittin"

Anne Gülbahar Teker, “Oğlum gelmeyene kadar burada eyleme devam edeceğim. PKK ve HDP’den korkmuyorum ve buradan gitmeyeceğim. Bizim çocukları dağdan indirsinler. Yeter artık. Devlet olmazsa biz de olmayız. Oğlum gel teslim ol. Gel, sen gelmeyene kadar ben gitmeyeceğim. Ben ve kardeşin Cuma hasta. Kimse yok bize baksın. Gel devlete teslim ol. Sen o şerefsizlerin peşinden niye gittin. Gel teslim ol.” diye konuştu.