HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına umutla teslim ol çağrısında bulunmaya devam ediyor. Eylemdeki anne, evladına seslenerek "Diyarbakır'dan seni almadan dönmeyeceğim" dedi.

Diyarbakırlı annelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

3 Eylül 2019'da başlayan oturma eylemi, 1150'nci güne ulaştı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde bir araya gelerek evlatlarına teslim ol çağrısı yapıyor.

AA'nın aktarımına göre; eylemdeki 38 ailenin evladına kavuşması tüm annelere umut oldu.

"Seni almadan dönmeyeceğim"

Kocaeli'den 8 yıl önce kaçırılan oğlu Eren için oturma eylemi yapan anne Fadime Aksu, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Evladına kavuşuncaya kadar mücadelesine devam edeceğini anlatan Aksu, "Çok rahatsızım. Yavrum sana sesleniyorum, dön gel. Oğlum arkadaşlarınla beraber ne olursun çık gel. Diyarbakır'dan seni almadan dönmeyeceğim." diye konuştu.

Evlat nöbetindeki baba: Gelin bu hasretliği bitirin VİDEO



"Arkadaşlarınla birlikte dönün"

Şanlıurfa'dan oğlu İsa için gelerek eyleme katılan baba Abdulkadir Eslek de çocuğunu almadan eylemi sona erdirmeyeceğini belirtti.

Mücadeleye devam edeceklerini anlatan Eslek, "HDP'den oğlumu istiyorum. Yıllardır oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum İsa'yı hasretle bekliyoruz. Oğlum, sesimi duyuyorsan, kardeşlerinin arasına dön. Sana yalvarıyorum. Arkadaşlarınla birlikte dönün. Gelin bu hasretliği bitirin." ifadelerini kullandı.