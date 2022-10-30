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    Evlat nöbetindeki baba: Orası senin yerin değil

    4 sene önce üniversitede okuduğu zaman terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan baba, "2015’ten bu yana oğlumdan bir haber alamadım. Sağ mı ölü mü hiç bilmiyoruz." dedi.
    • 30.10.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 14:04
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    Evlat nöbetindeki baba: Orası senin yerin değil

    Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

    3 Eylül 2019’da başlayan eylem, bin 154 güne ulaştı.

    Farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 38 aile evladına kavuştu.

    Oğlu üniversitede okuduğu dönem kaçırıldı

    Umutlu bekleyişlerine devam eden ailelerden Yusuf Erdinç, 4 sene önce oğlu Mikail Erdinç için Van’dan Diyarbakır’a geldi.

    İHA'nın aktarımına göre; baba Erdinç, çocuğunun HDP aracılığıyla İstanbul’da üniversite okuduğu zaman dağa kaçırıldığını söyledi.

    Evlat nöbetindeki baba: Orası senin yerin değil VİDEO

    Evlat nöbetindeki baba: Orası senin yerin değil #1

    "Elindeki kalemi kırıp yerine silah verdiler"

    Oğlundan 2015’ten bu yana haber alamadığını belirten Erdinç, Oğlum avukat olacaktı. HDP aracılığıyla kaçırıldı. 2015’ten bu yana oğlumdan bir haber alamadım. Sağ mı ölü mü hiç bilmiyoruz. Buradan oğluma sesleniyorum. Oğlum nerelerdesin. Var mısın yok musun bunu bilmiyoruz. 4 senedir HDP il binası önündeki çadırda senin için evlat nöbeti tutuyorum. Orası senin yerin değil. Ölsem de sen gelmeyene kadar bu çadırdan bir yere gitmeyeceğim. Etrafına bir bak. HDP milletvekillerinin çocukları orada var mı? Onlar Avrupa’da 7 dil biliyorlar. Sana ne yaptılar, elindeki kalemi kırıp yerine silah verdiler. Ben seni böyle mi büyüttüm. Yine de senin arkandayım. Sen gelmeyene kadar ben bu kapıyı terk etmeyeceğim.” dedi.

    Evlat nöbetindeki baba: Orası senin yerin değil #2

    Evlat nöbetindeki baba: Orası senin yerin değil #3


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