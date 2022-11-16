Teröristler tarafından dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan baba, "Oğlum başımın üstünde yerin var. Eğer senin peşinden ne kadar koştuğumu bilseydin direkt çıkıp gelirdin" dedi.

Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

3 Eylül 2019’da başlayan eylem, bin 171’inci güne ulaştı.

Farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 38 aile, evladına kavuştu.

Hava koşullarına rağmen ayrılmıyorlar

Gözü yaşlı aileler, kentteki soğuk hava ve yağmura rağmen eylemi bir an bile terk etmiyor.

İHA'nın aktarımına göre; 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından oğlu Fatih Demir’in kaçırıldığını ileri süren baba Abdullah Demir, evladına seslenerek ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Evlat nöbetindeki babadan oğluna ‘teslim ol’ çağrısı VİDEO



"Dön gel Türk adaletine teslim ol"

Evladını almadan bir yere gitmeyeceğini söyleyen Demir, “Oturma eyleminin 4’üncü yılındayız. Biz evladımızı istiyoruz. Oğlum Fatih, deme ki ben yoldan çıktım diye dönersem beni kabul etmezsiniz. Oğlum başımın üstünde yerin var. Eğer senin peşinden ne kadar koştuğumu bilseydin direkt çıkıp gelirdin. Dön gel Türk adaletine teslim ol. Orada seni, burada da bizi ölüme mahkum etmişler. Ben bir baba olarak bunları hak etmedim. Sizi orada kandırıyorlar. Neymiş siz teslim olursanız cezaevinde çürürsünüz diyorlar. Oğlum 38 aile evladına kavuştu. Çocuklara hiçbir şekilde kelepçe vurulmadan anne ve babalarına teslim edildi.” dedi.