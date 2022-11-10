Evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Evlat nöbetine iki aile daha katıldı

2014 yılında 18 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan baba, "7 yıldır oğlumun varlığını yokluğunu bilmiyorum. Kaçırıldığı günden bu yana hiçbir haber alamadım" dedi.

Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da başlattıkları eylemi kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde bıkmadan, usanmadan bir araya gelen aileler, umutlarını bir kez olsun yitirmiyor.

38 aile evladına kavuştu

Bugün bin 165'inci güne ulaşan evlat nöbetinde, bugüne kadar 38 aile evladına kavuştu.

Burada başlayan eylemin ardından Hakkari, Van ve Muş'ta da aileler evlat nöbetine başladı.

Aile sayısı 328 oldu

Bugün eylemdeki ailelerin sayısı, 2 ailenin daha katılımı ile 328'e çıktı.

PKK terör örgütü tarafından oğlu Mehmet Sait Temel’in 2014 yılında 18 yaşındayken dağa kaçırıldığını iddia eden Mehmet Arif Temel, Mardin’den Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katıldı.

Evlat nöbetine iki aile daha katıldı VİDEO



"2014 yılında okuldan dağa kaçırıldı"

Oğluna 'teslim ol’ çağrısında bulunan Temel, PKK terör örgütünün evladını okuldan kaçırdığını iddia ederek, “Oğlum 1996 doğumlu. 2014 yılında PKK oğlumu dağa kaçırdı. Oğlum kaçırıldığında 18 yaşındaydı. Nasıl gitti, kim götürdü onu bilmiyorum. Yalnız net bir bildiğim bilgi var; o da oğlum şu anda örgütün elinde. Çocuğumu PKK terör örgütünden istiyorum. Örgütten başka kimse kaçıramaz. Oğlum 2014 yılında okuldan dağa kaçırıldı. 7 yıldır oğlumun varlığını yokluğunu bilmiyorum. Kaçırıldığı günden bu yana hiçbir haber alamadım. Buraya gelmemin nedeni annesinin rahatsızlığından dolayıdır. Oğlum eğer beni görüp duyuyorsa kaçsın gelsin devletimize teslim olsun.” dedi.

Kardeşi için katıldı

İHA'nın aktarımına göre; Bitlis’ten Diyarbakır’a gelerek kardeşi Taner Barüt için oturma eylemine katılan Rıdvan Barüt ise gazetecilere açıklamada bulunmadı.